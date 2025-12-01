Bonne année !, à la Baleine Blanche, Gripp Campan
Bonne année !, à la Baleine Blanche, Gripp Campan mercredi 31 décembre 2025.
Bonne année !
à la Baleine Blanche, Gripp SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 35 – 35 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Venez fêter la nouvelle année avec nous autour d’un repas et
d’une soirée animée comme il se doit ! Spectacles, quiz, musique et danse… Réservez
maintenant !
Le thème chic rétro futuriste…
Sur réservation
.
à la Baleine Blanche, Gripp SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 labaleinedecampan.reservation@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come celebrate the New Year with us over a meal and an evening of
an evening of entertainment! Shows, quizzes, music and dancing? Book
book now!
Theme: retro futuristic chic…
On reservation
L’événement Bonne année ! Campan a été mis à jour le 2025-12-20 par Pôle du Tourmalet |CDT65