Bonne année de La Méloine Plougasnou

Port du Diben Plougasnou Finistère

Début : 2026-01-10 17:00:00
fin : 2026-01-10 19:30:00

2026-01-10

L’amicale nautique La Méloine vous convie à célébrer la nouvelle année au Port du Diben, avec au programme
– animations diverses
– illuminations du parking
– soupe de légumes offerte
– buvette avec vin chaud

Evènement convivial, ouvert à tous !   .

Port du Diben Plougasnou 29630 Finistère Bretagne  

