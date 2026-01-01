Bonne année de La Méloine Plougasnou

Bonne année de La Méloine

Port du Diben Plougasnou Finistère

Début : 2026-01-10 17:00:00

fin : 2026-01-10 19:30:00

2026-01-10

L’amicale nautique La Méloine vous convie à célébrer la nouvelle année au Port du Diben, avec au programme

– animations diverses

– illuminations du parking

– soupe de légumes offerte

– buvette avec vin chaud

Evènement convivial, ouvert à tous ! .

Port du Diben Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

