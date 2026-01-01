Bonne année de La Méloine Plougasnou
Bonne année de La Méloine
Port du Diben Plougasnou Finistère
Début : 2026-01-10 17:00:00
fin : 2026-01-10 19:30:00
2026-01-10
L’amicale nautique La Méloine vous convie à célébrer la nouvelle année au Port du Diben, avec au programme
– animations diverses
– illuminations du parking
– soupe de légumes offerte
– buvette avec vin chaud
Evènement convivial, ouvert à tous ! .
Port du Diben Plougasnou 29630 Finistère Bretagne
