Bonne Espérance Compagnie Liquidambar Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Bonne Espérance Compagnie Liquidambar

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Clarisse est encore une enfant même si sa mère semble souvent l’oublier. Elle aime s’échapper du réel pour rêvasser pendant des heures.

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02

English : Bonne Espérance Compagnie Liquidambar

Clarisse is still a child, even though her mother often seems to forget this. She likes to escape from reality and daydream for hours on end.

German : Bonne Espérance Compagnie Liquidambar

Clarisse ist noch ein Kind, auch wenn ihre Mutter sie oft zu vergessen scheint. Sie liebt es, der Realität zu entfliehen und stundenlang vor sich hin zu träumen.

Italiano : Bonne Espérance Compagnie Liquidambar

Clarisse è ancora una bambina, anche se la madre sembra spesso dimenticarla. Le piace fuggire dalla realtà e sognare ad occhi aperti per ore e ore.

Espanol : Bonne Espérance Compagnie Liquidambar

Clarisse sigue siendo una niña, aunque su madre a menudo parece olvidarse de ella. Le gusta evadirse de la realidad y soñar despierta durante horas.

