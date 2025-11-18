Bonne espérance Glob Théâtre Bordeaux

Bonne espérance 10 – 13 décembre Glob Théâtre Gironde

6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T14:30:00 – 2025-12-10T15:30:00

Fin : 2025-12-13T18:00:00 – 2025-12-13T19:00:00

Aurore Cailleret

Le Liquidambar

Même si sa mère semble souvent l’oublier, Clarisse est encore une enfant. Elle aime s’échapper du réel pour rêvasser pendant des heures. Elle aime ramener à la maison des trésors ramassés sur la plage avec sa copine Maureen. Elle rêve d’aventure et de liberté mais elle n’a pas très envie de grandir, car – il faut bien le dire – les adultes ne font pas rêver…

Un jour, une vieille radio émet un signal. Clarisse fait ainsi la connaissance d’Élias, un navigateur en pleine course autour du monde. Une étrange complicité se tisse alors entre ces deux êtres qui n’étaient pas censés se rencontrer. Une histoire d’amitié entre une petite fille et un vieux loup de mer. Une aventure maritime entre le réel et l’imaginaire, où deux trajectoires humaines se croisent sur la route de Bonne-Espérance.

« Je crois que notre capacité à nous émouvoir fait de nous des êtres intelligents. J’y crois très fort. Créer des spectacles familiaux, qui s’adressent à la jeunesse et aux adultes qui les accompagnent, c’est tenter de réunir plusieurs générations autour d’émotions et inviter le dialogue entre elles. C’est un acte plein d’espérance… » – Aurore Cailleret

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/bonne-esperance-3/ »}]

Même si sa mère semble souvent l’oublier, Clarisse est encore une enfant. Elle aime s’échapper du réel pour rêvasser pendant des heures. Marionettes liberté

Fonds Perdus