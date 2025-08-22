Bonne espérance Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Programmation dans le cadre du Festival MELI MELO 2025, en partenariat avec les communes de Canéjan et Cestas, et aussi la Communauté de Communes de Montesquieu.

Clarisse est encore une enfant même si sa mère semble souvent l’oublier. Elle aime s’échapper du réel pour rêvasser pendant des heures. Elle aime ramener à la maison des trésors ramassés sur la plage avec sa copine Maureen. Elle rêve d’aventure et de liberté. Elle n’a pas très envie de grandir. Il faut dire que les adultes ne font pas rêver.

Un jour pas comme les autres, une radio ensommeillée qui n’était plus censée fonctionner émet un signal. Clarisse fait alors la connaissance de Élias, un navigateur en pleine course autour du monde. Clarisse a huit ans. Élias semble en avoir au moins 200. Il navigue seul sur son bateau. Elle navigue seule dans sa tête. Une radio qui émet un signal. Des poissons qui volent… .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

