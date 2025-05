Bonne fête maman au CENTRE AQUATIQUE OCÉANIDE – Rue du Gaingalet Fontenay-le-Comte, 25 mai 2025 07:00, Fontenay-le-Comte.

Vendée

Bonne fête maman au CENTRE AQUATIQUE OCÉANIDE

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Maman je t’invite au centre Océanide, ton entrée est offerte.

Renseignements à l’accueil au Centre Océanide. .

Rue du Gaingalet Centre aquatique Océanide

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 21 oceanide@fontenayvendee.fr

English :

Mom, I’d like to invite you to the Oceanide Center. Your admission is free.

German :

Mama ich lade dich ins Oceanide Center ein, dein Eintritt ist kostenlos.

Italiano :

Mamma, vorrei invitarti al centro Océanide, con ingresso gratuito.

Espanol :

Mamá, me gustaría invitarte al centro Océanide, entrada gratuita.

L’événement Bonne fête maman au CENTRE AQUATIQUE OCÉANIDE Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin