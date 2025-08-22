Bonne humeur En Forme de Poire Théâtre municipal Sens

Bonne humeur En Forme de Poire Théâtre municipal Sens mardi 24 février 2026.

Bonne humeur En Forme de Poire

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-24 19:30:00

Contes et musiques autour d’Hans Christian Andersen

À partir de 8 ans

En forme de poire vous invite à rencontrer Hans Christian Andersen. Venez découvrir quelques-unes de ses multiples vies, de ses innombrables voix, à travers ses contes, accompagnés de chants et de musiques traditionnels.

Celui qui a voulu danser, chanter puis devenir un grand poète. Celui qui se rappelle, qui invente, qui se moque des puissants, fait parler les humbles et les fous, penser les objets et les plantes.

L’occasion pour la compagnie En forme de poire de fêter ses dix ans avec vous et avec lui !

Distribution Camille Bonnardot, Quentin Raymond, Agathe Robinet, Fany Rousseau-Simon

Production En Forme de Poire .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

