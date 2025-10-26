Bonne nouvelle – by D’pendanse Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 17:00 –

Gratuit : non 40 € à 59 € 40 € à 59 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/bonne-nouvelle-by-dpendanse.html Tout public

Comédie musicale Rose, une jeune femme à la voix de velours, chante dans le métro pour subvenir à ses besoins. Mais un jour, un costumier du « Ballroom », un cabaret parisien chic, l’entend sur le quai et la remarque. Touché par son talent, il l’invite à découvrir le spectacle à l’affiche, et le soir venu, il a la hardiesse d’encourager son invitée à monter sur scène pour chanter.Non préparée à la lumière des paillettes, cette initiative tourne à la moquerie pour Rose qui quitte précipitamment les lieux, humiliée sans savoir qu’elle n’avait pas laissé indifférent un homme fortuné de l’assistance…. de et mise en scène par Maxime Dereymez Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/bonne-nouvelle-by-dpendanse.html