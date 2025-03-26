BONNE NOUVELLE – GARE DU MIDI Biarritz

BONNE NOUVELLE Début : 2026-05-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Initialement prévu le 19 décembre 2024, puis reporté au 17 janvier 2026 est de nouveau reporté au 6 MAI 2026.Les billets restent valables. Pour toute demande de remboursement, merci de vous présenter à votre point de vente initial. Retrouvez les danseurs les plus emblématiques de « DANSE AVEC LES STARS » !Vous avez aimé les suivre sur petit écran, coachant ou dansant en duo avec les stars ? Vous allez les adorer sur scène dans la comédie musicale inédite « Bonne Nouvelle » ! La troupe D’pendanse est au complet pour vous faire vivre un moment inoubliable ! En réalité, le show aurait pu s’intituler « Bonnes Nouvelles » au pluriel, tant cette création musicale en recèle… D’abord, l’événement, c’est la présence des danseurs les plus emblématiques de « Danse avec les Stars » – DALS pour les fans – dont la quadruple championne du concours, Denitsa IKONOMOVA. Autre bonne nouvelle : la troupe investit la scène de la Gare du Midi pour une représentation de cette création poignante associant danse, comédie et chant. Les dix danseurs virtuoses nous feront vibrer au cours de ce spectacle dont le titre provient en réalité de la station de métro parisien. Car c’est bien au cœur de Paris, station Bonne Nouvelle, que se jouera le destin de Rose, modeste mais talentueuse chanteuse de rueUn programme raffiné et joyeux pour tous les amateurs de danseÉcrit et mis en scène : Maxime DEREYMEZ Avec : Katrina PATCHETT, Maxime DEREYMEZ, Denitsa IKONOMOVA, Christian MILLETTE, Jade GEROPP, Yann-Alrick MORTREUIL, Calisson GOASDOUÉ, Guillaume FOUCAULT, Marie DENIGOT, Jordan MOUILLERACDurée : 1h40

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64