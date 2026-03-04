Bonne pâte, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

Bonne pâte Samedi 4 avril, 15h30 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T15:30:00+02:00 – 2026-04-04T15:50:00+02:00

Fin : 2026-04-04T15:30:00+02:00 – 2026-04-04T15:50:00+02:00

Une table, un camembert, une famille, le trop plein, la solitude et la gourmandise. Un court moment où j’invite le public à ma table, dans ma famille, dans mon champ de vache. Dans ce spectacle, j’ai souhaité parler de la Normandie, loin des plages à touristes, près des vaches, de l’adolescence, de tout ce qui est à accomplir, sans oublier de défendre ce petit bout qu’est l’Orne. Pour cette forme j’ai eu l’envie de raconter la campagne profonde et se jouer de l’image que l’on s’en fait. Osciller entre la drôlerie qu’inspire un champ de vaches et son folklore pour certains, à la douceur de la solitude d’un département oublié. Sans laisser de côtés les vaches, le lait et surtout le fromage. Emblème d’une identité, au coeur de la table et de notre région. Cette expression être une bonne pate, un sourire un peu beta en façade et une énergie grandissante à l’intérieur. Une terre rurale que l’on quitte pour vivre une grande aventure mais surtout y revenir pour la même raison. La presque véritable histoire de ma Normandie.Un spectacle dès 8 ans !

Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/bonne-pate »}]

Un voyage au cœur de la campagne profonde entre vaches, lait et surtout le fromage.

© Florence Martin