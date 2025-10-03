Bonne planque à la campagne

Vibraye Sarthe

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Un couple de fermiers voit débarquer chez lui trois

religieuses qui disent venir assister à la procession de la Saint-Martin prévue dans le village. Inspirée par sa foi, la fermière accepte de loger gracieusement le trio pour la nuit. En réalité, ces femmes n’ont de sœur que le nom. Elles ne sont que des voleuses minables qui cherchent à se planquer après avoir braqué une bijouterie. Un hasard cocasse veut qu’une des braqueuses soit une ancienne hôtesse de bar dont le fermier s’est offert les faveurs lors d’escapades à Paris pendant le Salon de l’Agriculture. Quiproquos, rebondissements et suspens sont les maîtres mots de cette comédie.

Pas de réservation Billetterie sur place .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

