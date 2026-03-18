Bonnemare fête le printemps Radepont
Bonnemare fête le printemps Radepont samedi 11 avril 2026.
Bonnemare fête le printemps
990 Route de Bacqueville Radepont Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Bonnemare fête le printemps revient pour une quatrième édition !
Suite au succès de l’année dernière, nous réveillerons à nouveau le pressoir du château. C’est le plus gros pressoir à longue étreinte Normand et c’est toujours impressionnant de le voir en fonction !
Au programme de cette édition Un marché fermier et artisanal, le four à pain qui sera remis en fonction. Sans oublier un coin restauration et buvette.
Si vous souhaitez exposer n’hésitez pas à nous solliciter, nous pouvons encore accueillir du monde
L’entrée est de 3€ pour les plus de 18 ans (cela permettra de financer la mise en route du pressoir), gratuit pour les enfants.
Contact
communication.bonnemare@gmail.com 0668278008 .
990 Route de Bacqueville Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 68 27 80 08
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English : Bonnemare fête le printemps
L’événement Bonnemare fête le printemps Radepont a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Lyons Andelle