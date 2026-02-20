Bonnemare fête le printemps ! Radepont
Radepont Eure
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
2026-04-11
Bonnemare fête le printemps revient pour une quatrième édition !
Suite au succès de l’année dernière nous réveillerons à nouveau le pressoir du château. C’est le plus gros pressoir à longue étreinte Normand et c’est toujours impressionnant de le voir en fonction !
Au programme de cette édition Un marché fermier et artisanal, fleurs et plantes, le four à pain qui sera remis en fonction. Au total nous accueillerons plus de 40 exposants ! Sans oublier un coin restauration et buvette.
Si vous souhaitez exposer n’hésitez pas à nous solliciter, nous pouvons encore accueillir du monde
L’entrée est de 3€ pour les plus de 18 ans valable sur les 2 jours (cela permettra de financer la mise en route du pressoir), gratuit pour les enfants.
communication.bonnemare@gmail.com 06 68 27 80 08 .
Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 68 27 80 08 communication.bonnemare@gmail.com
