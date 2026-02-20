Bonnemare fête le printemps !

Radepont Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Bonnemare fête le printemps revient pour une quatrième édition !

Suite au succès de l’année dernière nous réveillerons à nouveau le pressoir du château. C’est le plus gros pressoir à longue étreinte Normand et c’est toujours impressionnant de le voir en fonction !

‍ Au programme de cette édition Un marché fermier et artisanal, fleurs et plantes, le four à pain qui sera remis en fonction. Au total nous accueillerons plus de 40 exposants ! Sans oublier un coin restauration et buvette.

Si vous souhaitez exposer n’hésitez pas à nous solliciter, nous pouvons encore accueillir du monde

L’entrée est de 3€ pour les plus de 18 ans valable sur les 2 jours (cela permettra de financer la mise en route du pressoir), gratuit pour les enfants.

Contact

communication.bonnemare@gmail.com 06 68 27 80 08 .

Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 68 27 80 08 communication.bonnemare@gmail.com

L'événement Bonnemare fête le printemps ! Radepont a été mis à jour le 2026-02-20