Bonnes mères Mucem Marseille 2e Arrondissement

Commissariat Caroline Chenu, chargée de recherches au Mucem Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes.

Depuis quatre millénaires, la maternité est au coeur de récits, de rites et d’images qui façonnent les sociétés. À partir de sources issues des cultures méditerranéennes, l’exposition Bonnes Mères explore la maternité comme expérience intime, construction sociale, enjeu politique et sujet artistique.







Des déesses-mères antiques à la Bonne Mère marseillaise, des mères patriotes aux artistes contemporaines, elle interroge les représentations de la maternité souvent porteuses d’injonctions et dévoile la pluralité des vécus maternels. Le parcours thématique en trois parties déroule d’abord les imaginaires liés aux figures traditionnelles de la mère, avant de montrer les réalités multiples et parfois invisibles des vies de mères, puis les liens et les transmissions des relations mère-enfant.







La scénographie, immersive et solaire, accompagne ce cheminement sensible. Elle met en lumière la charge physique, symbolique et politique de la maternité, tout en rendant hommage aux figures maternelles longtemps tenues dans l’ombre.







Artistes exposés Kader Attia, Nour Awada, Omar Bâ, Letizia Battiglia, Carlo Cignani, Jérémie Cosimi, Jean-Honoré Fragonard, Nathanaëlle

Herbelin, Fatima Mazmouz, Prune Nourry, Pierre et Gilles, Niki de Saint Phalle, Karine Rougier, Zineb Sedira, Freddy Tsimba, Joana Vasconcelos, Mâkhi Xenakis.





Typologies Antiques et oeuvres contemporaines, petites terres cuites, grandes peintures, photographies, extraits de films

des oeuvres dont un produit par le Mucem, installations monumentales… 400 oeuvres dont une centaine provient des collections

ethnographiques du Mucem.





Institutions prêteuses Musée d’Orsay, musée Bénaki d’Athènes, musée des Arts décoratifs de Paris, musée des Beaux-Arts de Nancy. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Curated by: Caroline Chenu, researcher at the Mucem Anne-Cécile Mailfert, president of the Fondation des Femmes.

