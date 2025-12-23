Bonnes pratiques en matière de management RH d’une entreprise innovante et de croissance HEC Paris Jouy-en-Josas Mercredi 28 janvier 2026, 14h00 sur inscription

Bonnes pratiques en matière de management RH d’une entreprise innovante et de croissance à HEC Paris

Les professionnels du capital-innovation affirment que 75% de leurs décisions d’investissement sont liées à l’équipe, ce qui illustre la nécessité de détecter et d’animer des talents, à tous les stades de développement de votre entreprise, alors que votre métier de dirigeant va lui-même évoluer radicalement au fil du temps.

Nous avons le plaisir de vous convier à une conférence online qui portera sur les ressources humaines au sein des startups et des PME. Tout ou presque en découle, au point que certains entrepreneurs consacrent une part importante de leur temps à recruter des talents et à les faire grandir avec l’entreprise.

Cette prochaine conférence aura lieu le mercredi 28 janvier prochain à partir de 14h (cf. lien d’inscription ci-dessous). Elle sera animée par Patricia de Tinguy, EMBA HEC, Operating Partner au sein de CREADEV, Experte RH alliant vision stratégique et excellence opérationnelle dans la gestion des ressources humaines, au service d’organisations agiles.

Son intervention portera sur les thèmes suivants :

Quelles sont les bonnes pratiques RH en matière de management d’une entreprise innovante vouée à une forte croissance ?

ü Panorama des besoins RH des startups et des PME.

ü Bonnes pratiques en matière de recrutement.

ü Rôle clé du/des fondateurs sur la partie managériale RH.

ü Réflexes à avoir en cas de difficultés.

ü Conclusion et échanges avec les participants.

Merci de vous inscrire en envoyant un mail à Corinne Bégaud : [begaud@hec.fr](mailto:begaud@hec.fr) et en complétant ce formulaire d’inscription pour cette prochaine session Zoom (vous recevez un lien dans la foulée).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-28T15:30:00.000+01:00

https://hec-fr.zoom.us/meeting/register/B02v0-_oQcCEbDCozRn71Q#/registration

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



