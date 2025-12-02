Bonnes Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Bonnes Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot mardi 2 décembre 2025.

Bonnes

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Une plongée saisissante dans les coulisses d’un institut de beauté, la veille d’un concours.

Entre normes absurdes, pression sociale et blessures invisibles, clientes et employées s’activent, s’échinent, s’usen pour plaire.

Un spectacle burlesque percutant, féministe où la beauté devient une arène.

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49 tgl.billetterie@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Bonnes

A gripping behind-the-scenes look at a beauty salon on the eve of a beauty contest.

Between absurd standards, social pressure and invisible wounds, customers and employees work, toil and wear themselves out to please.

A hard-hitting, feminist burlesque where beauty becomes an arena.

German : Bonnes

Ein beeindruckender Blick hinter die Kulissen eines Schönheitssalons am Vorabend eines Wettbewerbs.

Zwischen absurden Normen, sozialem Druck und unsichtbaren Verletzungen arbeiten Kundinnen und Angestellte, um zu gefallen.

Eine eindringliche, feministische Burlesque-Show, in der die Schönheit zur Arena wird.

Italiano :

Un avvincente dietro le quinte di un salone di bellezza alla vigilia di un concorso di bellezza.

Tra norme assurde, pressioni sociali e ferite invisibili, clienti e dipendenti lavorano, faticano e si consumano per piacere.

Un burlesque femminista di grande impatto in cui la bellezza diventa un’arena.

Espanol : Bonnes

Una apasionante mirada entre bastidores a un salón de belleza en vísperas de un concurso de belleza.

Entre normas absurdas, presión social y heridas invisibles, clientas y empleadas trabajan, se afanan y se desgastan para complacer.

Un burlesco feminista y contundente en el que la belleza se convierte en una arena.

