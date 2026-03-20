Bonnet Blanc TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-19 17:30 – 18:15

Gratuit : non 10 € – tarif unique Réservations en www.tntheatre.com ou par téléphone au 02 40 12 12 2810 € – tarif unique enfant comme adulte En famille, Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Bonnet Blanc est un enfant de la rue, peut-être une fille, peut-être un garçon, dont nous suivons un morceau de vie. Ce spectacle adopte le style du cinéma muet mêlant univers gestuel puissant, mime, musique, maquillage et costumes inspirés des années 30 : décuplant ainsi les émotions données par les comédien-ne-s, et celles ressenties par le public. Bonnet Blanc, un enfant de la rue rêve… De surprises en courses poursuites, de cadeaux qui volent en cascades folles, de jeux interdits en nouveaux amis, Bonnet Blanc nous entraîne dans de sacrées aventures !. Avec en alternance Cerise Meulenyzer, Julienne Belloche et Alexandre Loquet. Écrit par Cerise Meulenyzer. A partir de 4 ans.Durée : 45 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/a-voir-en-famille/?re-product-id=324935



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