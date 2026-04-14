Bonnet Blanc, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes
Bonnet Blanc, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes vendredi 17 avril 2026.
Bonnet Blanc 17 et 19 avril TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique
10 € – tarif unique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T10:30:00+02:00 – 2026-04-17T11:15:00+02:00
Fin : 2026-04-19T17:30:00+02:00 – 2026-04-19T18:15:00+02:00
Bonnet Blanc est un enfant de la rue, peut-être une fille, peut-être un garçon, dont nous suivons un morceau de vie. Ce spectacle adopte le style du cinéma muet mêlant univers gestuel puissant, mime, musique, maquillage et costumes inspirés des années 30 : décuplant ainsi les émotions données par les comédien-ne-s, et celles ressenties par le public. Bonnet Blanc, un enfant de la rue rêve… De surprises en courses poursuites, de cadeaux qui volent en cascades folles, de jeux interdits en nouveaux amis, Bonnet Blanc nous entraîne dans de sacrées aventures !.
Avec en alternance Cerise Meulenyzer, Julienne Belloche et Alexandre Loquet. Écrit par Cerise Meulenyzer.
A partir de 4 ans.
Durée : 45 min.
TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.tntheatre.com/a-voir-en-famille/?re-product-id=324935 »}]
Bonnet Blanc est un enfant de la rue, dont nous suivons un morceau de vie. Ce spectacle adopte le style du cinéma muet mêlant mime, musique, maquillage et costumes inspirés des années 30. théâtre imaginaire
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