Bonnie Banane & Soa Ratsifandrihana Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Bonnie Banane & Soa Ratsifandrihana

Samedi 7 février 2026 à partir de 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Dans cette performance, Bonnie Banane et Soa Ratsifandrihana se rencontrent pour la première fois sur scène deux corps, deux présences, qui se métamorphosent devant nous, entre fantaisie et réalité.

Portées par une machine affective où le cœur et le corps cherchent à formuler un vœu, celui de rester debout dans un monde saturé d’images, d’injonctions et de chocs, un monde où le présent parait piégé dans une boucle infinie.



Entre aurore et horreur, elles explorent ce que Samah Karaki appelle l’engourdissement psychique cette forme d’anesthésie émotionnelle face à un monde saturé de crises, où les mécanismes de défense prennent la forme de mèmes, de satires absurdes, d’excès numériques et sensoriels. Prises dans une spirale de doomscrolling, ce réflexe compulsif qui pousse à faire défiler sans fin des contenus sur nos écrans, elles tentent de résister au cynisme ambiant en l’opposant à une tentative de magie, de candeur, de sincérité. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@plateformeparallele.com

English :

In this performance, Bonnie Banane and Soa Ratsifandrihana meet for the first time on stage: two bodies, two presences, metamorphosing before our very eyes, between fantasy and reality.

