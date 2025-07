Bonnie Banane sous les étoiles Mucem Marseille 2e Arrondissement

Jeudi 7 août 2025 à partir de 21h30. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : Jeudi 2025-08-07 21:30:00

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Pour la deuxième soirée place à la pop de Bonnie Banane sur la place d’Armes du Fort Saint-Jean pour un concert en plein air Sous les étoiles



Auteure-compositrice-interprète et comédienne française, Bonnie Banane propose une sélection musicale variée allant du style conceptuel et électronique en anglais au solo en français. Bonnie Banane mélange le R&B, la soul ou encore le jazz, avec des touches de hip-hop et d’électronique. Sa musique pourrait être décrite comme de la pop expérimentale ou du R&B alternatif.



Première partie DJ Mystique

Installée à Marseille, Mystique fait vibrer les pistes de danse du sud de la France. Elle puise son inspiration dans la richesse des cultures sound system issues des diasporas latines, afro-caribéennes et arabes, qu’elle sait si bien mettre en valeur. Elle est considérée comme une véritable specialiste DJ, selon l’expression anglaise, tant elle maîtrise son univers musical, qu’elle associe à une conscience politique affirmée. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For the second evening, Bonnie Banane’s pop on the Place d’Armes in Fort Saint-Jean for an open-air concert under the stars.

German :

Am zweiten Abend findet auf dem Place d’Armes des Fort Saint-Jean ein Open-Air-Konzert unter den Sternen statt, bei dem die Popmusik von Bonnie Banane zu hören ist.

Italiano :

La seconda serata vedrà Bonnie Banane salire sulla Place d’Armes di Fort Saint-Jean per un concerto all’aperto sotto le stelle.

Espanol :

La segunda noche, la música pop de Bonnie Banane será la protagonista de un concierto al aire libre bajo las estrellas en la plaza de Armas de Fort Saint-Jean.

