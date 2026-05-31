Bonnie & Clyde, Les-Salles-Sur-Verdon, Les Salles-sur-Verdon

Bonnie & Clyde Dimanche 21 juin, 19h30 Les-Salles-Sur-Verdon Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Soirée Pop, Rock, Country, Folk des années 50’s à aujourd’hui en version acoustique (Guitare/Voix)

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Soirée Pop, Rock, Country, Folk des années 50’s à aujourd’hui en version acoustique (Guitare/Voix)

©PARIS Franck