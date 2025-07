Bonnie craquelevent et l’ile impossible Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Bonnie craquelevent et l’ile impossible Comédie d’Aix Aix-en-Provence samedi 4 octobre 2025.

Bonnie craquelevent et l’ile impossible

Samedi 4 octobre 2025 de 11h à 12h.

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Bonnie a toujours rêvé de devenir un pirate légendaire écumant les flots. Pourtant on n’arrête pas de lui répéter pas de fille sur un bateau.Enfants

Un jour Bonnie voit une annonce on recherche un équipage pour partir à l’aventure à la recherche du trésor de l’île de l’impossible. Hors de question que Bonnie loupe cette chance, elle va se déguiser en garçon et embarquer à bord !

Ce qu’elle ne sait pas, c’est que le Capitaine du navire, le féroce Percecoeur cache un terrible secret…

Aventure, tempête, trésor caché, combats d’épée, créature farfelue, et destin incroyable, l’histoire de Bonnie Craquelevent la fille pirate entrera bientôt dans la légende ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Bonnie has always dreamed of becoming a legendary pirate on the high seas. But everyone keeps telling her: no girls on boats.

German :

Bonnie hat schon immer davon geträumt, eine legendäre Piratin zu werden, die die Meere unsicher macht. Doch die Leute sagen ihr immer wieder: Kein Mädchen auf einem Schiff.

Italiano :

Bonnie ha sempre sognato di diventare una leggendaria piratessa che solca i mari. Ma tutti continuano a dirle: niente ragazze sulle barche.

Espanol :

Bonnie siempre ha soñado con convertirse en una pirata legendaria en alta mar. Pero todo el mundo le dice: nada de chicas en los barcos.

