Bonnut

Bonnu’Trail

Bonnut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Grand Trail 13 km 350D+

Petit Trail 8,5 km 250D+

Parcours marche 8 km

Et après l’effort… place à la fête et à la soirée bodega. .

Bonnut 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bonnu’Trail

L’événement Bonnu’Trail Bonnut a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Béarn