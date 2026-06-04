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Bonnu’Trail Bonnut

Bonnu’Trail Bonnut

Bonnu’Trail Bonnut samedi 4 juillet 2026.

Ville : 64300 Bonnut

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Bonnut

Bonnu’Trail

Bonnut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Grand Trail 13 km 350D+
Petit Trail 8,5 km 250D+
Parcours marche 8 km
Et après l’effort… place à la fête et à la soirée bodega.   .

Bonnut 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Bonnu’Trail

L’événement Bonnu’Trail Bonnut a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Béarn

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