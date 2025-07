Bons baisers de l’Astromobile à Figeac atelier illustration Figeac

Bons baisers de l’Astromobile à Figeac atelier illustration Figeac vendredi 29 août 2025.

Bons baisers de l’Astromobile à Figeac atelier illustration

Quartier Montviguier Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 18:00:00

fin : 2025-08-29 20:00:00

Date(s) :

2025-08-29

Tout au long de l’été l’Astromobile vous propose d’immortaliser vos moments de lecture en plein air en adressant une carte postale à la personne de votre choix !

Atelier illustration,

de 17h30 à 19h30

Avec Juliette de Montvallon, illustratrice et le Centre Social et de Prévention de Figeac

Repli à l’Astrolabe en cas de pluie

Cinéma sous les étoiles

A la tombée de la nuit, l’Astrolabe fait son cinéma sous les étoiles…

projection du film Moi, Moche et Méchant 4 Film d’animation de Patrick Delage & Chris Renaud

À partir de 6 ans (1h34) .

Quartier Montviguier Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 66 77

English :

All summer long, the Astromobile invites you to immortalize your outdoor reading moments by sending a postcard to the person of your choice!

German :

Den ganzen Sommer über bietet Ihnen Astromobile die Möglichkeit, Ihre Lesemomente im Freien festzuhalten und eine Postkarte an eine Person Ihrer Wahl zu schicken!

Italiano :

Per tutta l’estate, l’Astromobile vi offre la possibilità di immortalare i vostri momenti di lettura all’aperto inviando una cartolina alla persona che avete scelto!

Espanol :

Durante todo el verano, el Astromóvil le ofrece la posibilidad de inmortalizar sus momentos de lectura al aire libre enviando una postal a la persona que usted elija

L’événement Bons baisers de l’Astromobile à Figeac atelier illustration Figeac a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Figeac