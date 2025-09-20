Bons baisers de Saint-Nazaire, le centre-ville des années 1950 Gare de Saint-Nazaire – Place Pierre Semard 44600 Saint-Nazaire

Bons baisers de Saint-Nazaire, le centre-ville des années 1950 20 et 21 septembre Gare de Saint-Nazaire – Place Pierre Semard 44600 Loire-Atlantique

Le rendez-vous a lieu 10 minutes avant le départ de la visite.

La réservation est obligatoire.

Ce parcours n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

GRATUIT pour les Journées européennes du Patrimoine.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T18:45:00

Un parcours participatif et convivial pour explorer le centre-ville des années 1950.

Et si vous visitiez le centre-ville autrement ?

Devenez des acteurs de la découverte du quartier ! Regardez, questionnez, dessinez : les cartes postales anciennes vous mettent sur la piste.

Ce parcours invite à saisir l’évolution du centre-ville dans les années 1950 à partir de votre regard. Vous êtes à la manœuvre !

Architecture moderne, bâtiments fonctionnels, choix esthétiques… mettent en lumière un patrimoine méconnu celui de la Reconstruction (1948-1962), fruit d’un urbanisme ambitieux et d’une ville tournée vers l’avenir qui se réinvente au lendemain de la guerre.

