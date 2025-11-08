« Bons bougres et mauvais diables » Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

« Bons bougres et mauvais diables » Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris samedi 8 novembre 2025.

Comment

trouver son chemin ? Comment vivre avec le portefeuille, le cœur et l’âme

légers ?

Prenez

une pincée de farfadet, une cavale, une guérisseuse… Un peu de patience, des

défis, un jeu de cartes, invitez le diable et le tour est joué.

pour tous à partir de 6 ans – entrée libre dans la limite des places disponibles





Spectacle de contes par Laurent Sallard : Récits d’alliance, petites et grandes histoires pour grandir !

Le samedi 08 novembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

+33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr