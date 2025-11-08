« Bons bougres et mauvais diables » Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris
« Bons bougres et mauvais diables » Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris samedi 8 novembre 2025.
Comment
trouver son chemin ? Comment vivre avec le portefeuille, le cœur et l’âme
légers ?
Prenez
une pincée de farfadet, une cavale, une guérisseuse… Un peu de patience, des
défis, un jeu de cartes, invitez le diable et le tour est joué.
pour tous à partir de 6 ans – entrée libre dans la limite des places disponibles
Spectacle de contes par Laurent Sallard : Récits d’alliance, petites et grandes histoires pour grandir !
Le samedi 08 novembre 2025
de 16h00 à 17h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris
+33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr