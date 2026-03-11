Bonsaï Disasterou Paysages dévastés pour les enfants dans une semelle La Perle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 15:00 – 17:00

Gratuit : non Sur inscription préalable au bar : 06 07 54 84 93 Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Créer, assembler, imaginer un paysage dévasté pour enfants posé dans une semelle de chaussure.Atelier pour personne patiente, empathique et aimant forces détails.ConsignesAmener votre support, une semelle de chaussure qui servira de socle. Apportez des morceaux de trucs assez petits pour se coller sur une semelle: morceaux d’animaux en plastique, soldats, pokemons, des quidams, des arbres, morceaux d’étoffes, ciseaux, fil de fer… Un pistolet à colle avec ses bâtons si vous en possédez.Site

La Perle Nantes 44000



