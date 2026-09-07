BONSTRES Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà Perpignan
samedi 17 avril 2027 · Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
BONSTRES
Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà 5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-17 16:30:00
fin : 2027-04-17
Date(s) :
2027-04-17
Au Théâtre Municipal, BONSTRES par la compagnie ENCIMA
.
Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà 5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 perpignan.theatre@mairie-perpignan.com
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English :
At the Municipal Theater, *BONSTRES* by the ENCIMA theater company
L’événement BONSTRES Perpignan a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN TOURISME
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