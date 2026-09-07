BONSTRES Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

BONSTRES

Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà 5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17 16:30:00

fin : 2027-04-17

Date(s) :

2027-04-17

Au Théâtre Municipal, BONSTRES par la compagnie ENCIMA

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Théâtre Municipal Jordi Pere Cerdà 5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 perpignan.theatre@mairie-perpignan.com

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English :

At the Municipal Theater, *BONSTRES* by the ENCIMA theater company

L’événement BONSTRES Perpignan a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN TOURISME