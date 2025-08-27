Bonus Food’Angers Sieste contée sucrée Angers

Bonus Food’Angers Sieste contée sucrée Angers mercredi 27 août 2025.

Bonus Food’Angers Sieste contée sucrée

Esplanade coeur de Maine Angers Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 12:45:00

fin : 2025-08-27 13:45:00

Date(s) :

2025-08-27

Sur le temps de la pause méridienne, confortablement installés, plongez dans la douceur de l’évocation avec Emmanuelle Schaaff qui vous emporte 45 minutes au pays de la gourmandise… .

Esplanade coeur de Maine Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bonus Food’Angers Sieste contée sucrée Angers a été mis à jour le 2025-08-14 par Destination Angers