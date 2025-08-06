BOODER AH… L’ÉCOLE ! Carcassonne

BOODER AH… L’ÉCOLE ! Carcassonne mercredi 25 février 2026.

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 30 – 30 – 34 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-25 20:30:00

Booder dans Ah… l’école !

Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école.

De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la récré, ses profs.

Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille !

Durée 1h15

De et avec BOODER

Spectacle déconseillé aux moins de 6 ans.

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Booder in « Ah? l’école!

After the huge success of « Booder is back », Booder has returned to his notebook and four-colour pencil to write a funny and touching show about school.

From his childhood school to his son?s today, he humorously paints a portrait of the school system. A school system in peril, yet the foundation of our children?s well-being. Everything is covered. His friends, school bullying, recess, his teachers.

Known for the hilarious private lessons he gives his son, he’s back with a show for the whole family!

Running time: 1h15

By and with BOODER

Not recommended for children under 6.

German :

Booder in « Ah? l’école! » (Die Schule)

Nach dem großen Erfolg von « Booder is back » hat Booder wieder sein Notizbuch und seinen Vierfarbstift zur Hand genommen, um eine lustige und rührende Show über die Schule zu schreiben.

Von der Schule seiner Kindheit bis zur Schule seines Sohnes heute zeichnet er auf humorvolle Weise ein Porträt des Schulsystems. Ein Schulsystem, das in Gefahr ist und doch die Grundlage für das Wohlbefinden unserer Kinder darstellt. Alles kommt vor. Seine Freunde, das Mobbing in der Schule, die Pause, seine Lehrer.

Er ist bekannt für die urkomischen Nachhilfestunden, die er seinem Sohn gegeben hat, und kommt nun mit einer Show für die ganze Familie zurück!

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Von und mit BOODER

Für Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen.

Italiano :

Booder in « Ah? l’école!

Dopo il grande successo di « Booder is back », Booder torna con il suo quaderno e la sua matita a quattro colori per scrivere uno spettacolo divertente e commovente sulla scuola.

Dalla scuola della sua infanzia a quella di suo figlio oggi, Booder dipinge un ritratto umoristico del sistema scolastico. Un sistema scolastico in pericolo, che tuttavia è alla base del benessere dei nostri figli. Tutto viene trattato. I suoi amici, il bullismo scolastico, la ricreazione, i suoi insegnanti.

Conosciuto per le esilaranti lezioni private che impartisce a suo figlio, torna con uno spettacolo per tutta la famiglia!

Durata: 1 ora e 15 minuti

Di e con BOODER

Sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 6 anni.

Espanol :

Booder en « ¡Ah? l’école!

Tras el gran éxito de « Booder ha vuelto », Booder regresa con su cuaderno y su lápiz de cuatro colores para escribir un espectáculo divertido y conmovedor sobre la escuela.

Desde la escuela de su infancia hasta la de su hijo en la actualidad, hace un retrato humorístico del sistema escolar. Un sistema escolar en peligro que, sin embargo, es la base del bienestar de nuestros hijos. Todo está cubierto. Sus amigos, el acoso escolar, el recreo, sus profesores.

Conocido por las divertidísimas clases particulares que da a su hijo, ¡vuelve con un espectáculo para toda la familia!

Duración: 1 hora y 15 minutos

Por y con BOODER

No recomendada para menores de 6 años.

