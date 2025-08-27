Booder : Ah… l’école ! Cité des Congrès Nantes

Booder : Ah… l’école ! Cité des Congrès Nantes vendredi 6 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 20:00 –

Gratuit : non 39 € 39 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/booder.html Tout public, En famille, Jeune Public

One man show Après l’énorme succès de « Booder is back », Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école.De L’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien-être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la recré, ses profs. Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, Il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille ! Tout public à partir de 8 ans Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/booder.html