Booder Ah… l’école ! Esplanade Sourdille Givet

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

28 janvier 2026

2026-01-28

Après l’énorme succès de « Booder is back », Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école. De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour et dérision le portrait du système scolaire. Un système en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe ses copains, le harcèlement scolaire, la récré, ses profs… Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille ! Durée 80 minutes

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 9 71 58 59 47

English :

After the huge success of « Booder is back », Booder is back with his notebook and four-colour pencil to write a funny and touching show about school. From his childhood school to his son’s today, he paints a portrait of the school system with humor and derision. It’s a system in peril, yet it’s the foundation of our children’s well-being. Everything is covered: friends, bullying, recess, teachers… Known for the hilarious private lessons he gives his son, he’s back with a show for the whole family! Running time: 80 minutes

German :

Nach dem großen Erfolg von « Booder is back » hat Booder wieder zu seinem Notizbuch und seinem Vierfarbstift gegriffen, um uns eine lustige und berührende Show über die Schule zu schreiben. Von der Schule seiner Kindheit bis zur Schule seines Sohnes heute zeichnet er uns mit Humor und Spott ein Porträt des Schulsystems. Ein System, das in Gefahr ist und doch die Grundlage für das Wohlbefinden unserer Kinder darstellt. Alles kommt vor: seine Freunde, Mobbing in der Schule, die Pause, seine Lehrer… Er ist bekannt für seine urkomischen Nachhilfestunden für seinen Sohn und kommt mit einer Aufführung für die ganze Familie im Gepäck zurück! Dauer: 80 Minuten

Italiano :

Dopo il grande successo di « Booder is back », Booder torna con il suo quaderno e la sua matita in quadricromia per scrivere uno spettacolo divertente e toccante sulla scuola. Dalla scuola della sua infanzia a quella di suo figlio oggi, Booder dipinge un ritratto del sistema scolastico con umorismo e derisione. È un sistema in pericolo, eppure è alla base del benessere dei nostri figli. Tutto viene trattato: amici, bullismo, ricreazione, insegnanti… Conosciuto per le esilaranti lezioni private che impartisce a suo figlio, torna con uno spettacolo per tutta la famiglia! Durata: 80 minuti

Espanol :

Tras el enorme éxito de « Booder is back », Booder vuelve con su cuaderno y su lápiz de cuatro colores para escribir un espectáculo divertido y conmovedor sobre la escuela. Desde la escuela de su infancia hasta la de su hijo en la actualidad, hace un retrato del sistema escolar con humor y sorna. Es un sistema en peligro, pero es la base del bienestar de nuestros hijos. Todo está cubierto: los amigos, el acoso escolar, el recreo, los profesores… Conocido por las divertidísimas clases particulares que da a su hijo, vuelve con un espectáculo para toda la familia Duración: 80 minutos

