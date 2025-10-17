Booder – Ah… l’école ! Le Pin Galant Mérignac

Tarif général : 40€ / Réduit : 34€

Début : 2025-10-17T20:30:00 – 2025-10-17T21:30:00

Fin : 2025-10-17T20:30:00 – 2025-10-17T21:30:00

Création : OCTOBRE 2024 AU THEATRE DU GRAND POINT VIRGULE / PARIS

Acteur et humoriste franco-marocain, Booder est présent dans de nombreuses émissions qui touchent un large public : “Fort Boyard”, “Vendredi Tout est Permis”, “Les Touristes”…

Sans oublier le cinéma avec le rôle très remarqué du chef Picasso dans le film “Neuilly sa mère”. Après l’énorme succès de « Booder is back », Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école.

De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, l’humoriste nous brosse avec humour et dérision le portrait du système scolaire. Un système en péril qui pourtant est la base du bien-être de nos enfants. Tout y passe : ses copains, le harcèlement scolaire, la récré, ses profs… Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille !

« Le portrait hilarant du système scolaire par Booder. » LA LIBRE BELGIQUE

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Stephane Kerrad