Booder Ah… l’école ! | Maison de la Culture Maison de la culture Clermont-Ferrand

Booder Ah… l’école ! | Maison de la Culture

Maison de la culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 34 – 34 – 39 EUR

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 22:00:00

2026-04-02

Venez voir Booder dans son spectacle Ah…l’école ! le jeudi 2 avril à 20h30 à la Maison de la culture

Maison de la culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and see Booder in his show Ah…l’école! on Thursday, April 2 at 8:30pm at the Maison de la culture

