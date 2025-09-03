Booder Ah… l’école ! Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 34 – 34 – 39 EUR

Début : 2026-01-23 20:00:00

Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école.

De L’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, Booder nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien-être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la recré, ses profs.





Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille ! .

English :

After the huge success of « Booder is back », Booder is back with his notebook and four-colour pencil to write a funny and touching show about school.

German :

Nach dem großen Erfolg von « Booder is back » hat Booder wieder sein Notizbuch und seinen Vierfarbstift zur Hand genommen, um uns ein lustiges und rührendes Stück über die Schule zu schreiben.

Italiano :

Dopo il grande successo di « Booder is back », Booder torna con il suo quaderno e la sua matita a quattro colori per scrivere uno spettacolo divertente e toccante sulla scuola.

Espanol :

Tras el gran éxito de « Booder is back », Booder vuelve con su cuaderno y su lápiz de cuatro colores para escribir un espectáculo divertido y conmovedor sobre la escuela.

