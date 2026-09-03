Booder « Ah… L’école » Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau
jeudi 26 novembre 2026 · Place François Mittérand · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Booder « Ah… L’école »
Jeudi 26 novembre 2026 de 20h30 à 22h. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : 32 – 32 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:30:00
fin : 2026-11-26 22:00:00
Date(s) :
2026-11-26
Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école.
De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, Booder nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système en péril qui pourtant est la base du bien-être de nos enfants. Un spectacle pour toute la famille. .
Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr
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English :
Booder picked up his notebook and his four-color pencil to write us a funny and touching play about school.
L’événement Booder « Ah… L’école » Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-09-03 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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