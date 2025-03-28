Booder Salle Lauga Bayonne
Booder Salle Lauga Bayonne jeudi 26 février 2026.
Booder
Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 28 – 28 – 39 EUR
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Contexte Spectacle Ah… l’école ! (à partir de 8 ans)
Booder dans Ah… l’école !
Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école.
De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien-être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la récré, ses profs.
Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille ! .
Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
