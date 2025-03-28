Booder Salle Lauga Bayonne

Booder

Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Contexte Spectacle Ah… l’école ! (à partir de 8 ans)

Booder dans Ah… l’école !

Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école.

De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien-être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la récré, ses profs.

Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille ! .

Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

English : Booder

German : Booder

Italiano :

Espanol : Booder

