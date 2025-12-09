BOODER – BOODER AH… L’ÉCOLE ! – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

BOODER – BOODER AH… L’ÉCOLE ! Début : 2025-12-09 à 20:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : BOODER AH… L’ÉCOLE !Booder – Ah… l’école !Après l’énorme succès de « Booder is back », Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école. De L’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la recrée, ses profs. Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, Il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille !

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84