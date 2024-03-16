BOODER – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

BOODER – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers mercredi 8 avril 2026.

BOODER Début : 2026-04-08 à 20:00. Tarif : – euros.

Booder dans « Ah… l’école ! »Après l’énorme succès de « Booder is back », Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école.De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la récré, ses profs.Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille ! Vous aimez l’humour ? Il reste encore quelques places pour le 2ème anniversaire du Republic Comedy Club à l’Arena Futuroscope le lundi 15 septembre 2025 avec Laura Laune, Thomas Angelvy, Verino, Marine Leonardi, Aymeric Lompret, Thomas VDB, Blandine Lehout, Alexis Tramoni, Odah Sama présenté par Mathieu Madénian.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86