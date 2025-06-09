Booder Festival Drôlement Bien Grand Kursaal Besançon

Booder Festival Drôlement Bien

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école. De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien-être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la récré, ses profs. Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille ! .

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

