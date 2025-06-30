BOODER – GRAND KURSAAL Besancon

BOODER Début : 2026-01-25 à 17:00. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DROLEMENT BIEN PRÉSENTE : BOODERBOODERAprès l’énorme succès de « Booder is back », Booder a repris son cahier et son crayon quatrecouleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école. De l’école de son enfanceà celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Unsystème scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe. Sescopains, le harcèlement scolaire, la récré, ses profs. Connu pour les cours particuliers hilarantsdonnés à son fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille !Dimanche 25 janvier, 17h – KursaalSpectacle non accessible aux moins de 12 ans.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

GRAND KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25