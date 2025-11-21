BOODER – LE PAVILLON Quimper

BOODER – LE PAVILLON Quimper vendredi 21 novembre 2025.

BOODER Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

ARSENAL PRODUCTIONS PRÉSENTE : BOODERAprès l’énorme succès de « Booder is back », Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école. De L’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien-être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la recrée, ses profs. Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, Il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille ! Age : à partir de 8 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PAVILLON Parc de Penvillers – 29000 Quimper 29