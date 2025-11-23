BOODER – MLC LES SAULNIERES Le Mans

BOODER Début : 2025-11-23 à 17:00. Tarif : – euros.

Booder dans « Ah… l’école ! »Après l’énorme succès de « Booder is back », Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école.De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la récré, ses profs.Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille !

MLC LES SAULNIERES 239 AVENUE RHIN ET DANUBE 72100 Le Mans 72