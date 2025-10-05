BOODER – SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu

BOODER – SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu vendredi 12 décembre 2025.

BOODER Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Le portrait hilarant du système scolaire. Après l’énorme succès de Booder is back, Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école. De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la récré, ses profs.Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille !Texte et mise en scène : Booder

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE POLYVALENTE 92 AVENUE PROFESSEUR TIXIER 38300 Bourgoin Jallieu 38