Booder Troyes

Booder Troyes dimanche 18 janvier 2026.

Booder

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 37 – 37 – 37 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-18 18:00:00

Après l’énorme succès de Booder is back, Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école.



De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il vous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe ses copains, le harcèlement scolaire, la recré, ses profs…



Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille ! .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

