BOOGIE BLUES TIME Saint-Julien-de-Civry

BOOGIE BLUES TIME
Les Grandes Folies 8 rue du Couvent Saint-Julien-de-Civry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-06
2026-03-06
Vous connaissez le Boogie ? Vous connaissez le Blues ? Venez redécouvrir ces styles musicaux de la fin du XIXe siècle et des années 20, avec les classes de percussions, piano et guitare. .
Les Grandes Folies 8 rue du Couvent Saint-Julien-de-Civry 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr
English : BOOGIE BLUES TIME
