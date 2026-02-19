BOOGIE BLUES TIME Saint-Julien-de-Civry

BOOGIE BLUES TIME

Les Grandes Folies 8 rue du Couvent Saint-Julien-de-Civry Saône-et-Loire

Vous connaissez le Boogie ? Vous connaissez le Blues ? Venez redécouvrir ces styles musicaux de la fin du XIXe siècle et des années 20, avec les classes de percussions, piano et guitare. .

Les Grandes Folies 8 rue du Couvent Saint-Julien-de-Civry 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr

English : BOOGIE BLUES TIME

