Boogie nights #2 W/ Discobolos, Joz, Gael Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Boogie nights #2 W/ Discobolos, Joz, Gael

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 22:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Après avoir enflammé le dancefloor en octobre dernier, Discobolos revient pour une nouvelle édition de Boogie Nights #2, encore plus groovy et irrésistible !

Pour cette soirée, il s’entoure de deux invités de prestige JoZ & Gael (Double Zero), prêts à vous faire vibrer sur un cocktail explosif de disco, funk et grooves endiablés. Attendez-vous à une nuit où les basses vous feront bouger sans relâche, où les classiques disco se mêlent aux hits funky les plus irrésistibles, et où chaque morceau est une invitation à lâcher prise.



Boogie Nights #2, c’est le rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du dancefloor, les passionnés de groove et les fous de la piste. Préparez vos meilleurs pas, on vous promet une nuit mémorable !

Discobolos

Derrière Discobolos, on retrouve Adieu Byzance (ex-Maraboutage) et Le Fripon (Sundae Sundae), un duo qui fusionne disco, nu-disco et house rétro avec une énergie hypnotique et une touche ludique.

Leur univers mêle intensité raffinée et groove débridé, transformant chaque set en une fête électrisante et élégante. Ils ont déjà enflammé les scènes du Delta Festival, du Makeda, du Chapiteau, de Vice-Versa, de La Danceteria, du Paris Paris, de Café del Mar, du Pink Mamouth (Tulum) et de Vinodisco (Montréal).





JoZ

Adepte des swings Akai et éduqué à l’âge d’or du rap français, Jo.z a poussé les portes de sa propre house en montant avec quelques amis en 2013 le One Again , club légendaire marseillais dont il restera le résident emblématique pendant 4 ans.

Il y développe son mix, son exigence pour une programmation soignée et pour un système bien réglé. Il intègre le label different mood suite à une rencontre avec Suave qui l’encourage à finir ses projets musicaux et, se poussant mutuellement vers le haut, les deux amis finiront par réunir leur force quelques années plus tard sur le projet du sound system.Toujours éclectique dans ses sélections, ses sorties comme son récent EP sur Chat Noir Tools sont des clins d’oeil aux artistes ou époques qui l’ont influencé. Aujourd’hui Joz continue d’œuvrer pour la musique qui fait danser et qui reste dure à stéréotyper.

C’est armé d’un mix technique et dynamique qu’il continue à ambiancer les dancefloors sur lesquels il passe. Entre programmation et productions, vous le retrouverez ou écouterez aisément aux côtés des marseillais qui poussent cette cité, la tête baissée mais les cuts affûtés.







Gael

Co-fondateur du collectif Zéro Zéro et du restobar hi-fi Double Zéro, Gaël est un digger de musique depuis gamin avec un attachement bien particulier pour la black music.

Que ce soit dans des bars audiophile ou en club, il n’hésite pas à remplir sa valise de vinyles dès qu’il en a l’occasion pour partager ses trouvailles, mélangeant les époques avec pour seul mot d’ordre le groove. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After setting the dancefloor alight last October, Discobolos is back with a new, even more groovy and irresistible edition of Boogie Nights #2!

