Boogie-Woogie au Haras Route des Forges de Clermont Beuvron-en-Auge
Boogie-Woogie au Haras
Route des Forges de Clermont Haras Manoir de Sens Beuvron-en-Auge Calvados
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Venez participer à ce traditionnel événement durant lequel des musiciens talentueux de renommée internationale font vibrer la piste pour une folle soirée d’improvisation de boogie-woogie !
Route des Forges de Clermont Haras Manoir de Sens Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 2 31 79 23 05
English : Boogie-Woogie au Haras
Come and take part in this traditional event, where talented musicians of international renown rock the dance floor for a wild evening of boogie-woogie improvisation!
German : Boogie-Woogie au Haras
Nehmen Sie an dieser traditionellen Veranstaltung teil, bei der talentierte Musiker von internationalem Ruf die Tanzfläche für einen verrückten Boogie-Woogie-Improvisationsabend zum Beben bringen!
Italiano :
Unitevi a noi in questo evento tradizionale, dove talentuosi musicisti di fama internazionale si scatenano sulla pista da ballo per una sfrenata serata di improvvisazione boogie-woogie!
Espanol :
Acompáñenos en este tradicional evento, en el que talentosos músicos de renombre internacional sacuden la pista de baile en una noche salvaje de improvisación boogie-woogie
