Book afterwork : et si lire pouvait se vivre autrement ?, Bibliothèque de Carouge, Carouge

Book afterwork : et si lire pouvait se vivre autrement ? 17 février – 15 décembre, certains mardis Bibliothèque de Carouge

Inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T17:30:00+01:00 – 2026-02-17T18:30:00+01:00

Fin : 2026-12-15T17:30:00+01:00 – 2026-12-15T18:30:00+01:00

Bienvenue au Book afterwork ! Un club de lecture bienveillant pour échanger, déconstruire, créer et lire autrement.

Chaque rencontre est singulière : parfois ludique, parfois subversive, toujours vibrante.

Programme complet :

17 février – Tropes en romance : fake dating, slow burn, enemies to lovers… rien n’échappe à notre scalpel narratif.

fake dating, slow burn, enemies to lovers… rien n’échappe à notre scalpel narratif. 21 avril – « Pitchez vos goûts en 3 livres ! » : viens comme tu es et comme tu lis. Trois livres comme carte d’identité littéraire : prépare-toi à des portraits inattendus.

viens comme tu es et comme tu lis. Trois livres comme carte d’identité littéraire : prépare-toi à des portraits inattendus. 23 juin – Atelier d’écriture 1, avec Klimte : (re)prends du plaisir à écrire à travers des exercices ludiques, stimule ta créativité et ton imagination.

(re)prends du plaisir à écrire à travers des exercices ludiques, stimule ta créativité et ton imagination. 25 août – Rentrée littéraire subversive : célébrons les livres et les autrices et auteurs qui osent déranger, questionner et surprendre.

célébrons les livres et les autrices et auteurs qui osent déranger, questionner et surprendre. 13 octobre – Atelier d’écriture 2, avec Klimte : deuxième session pour approfondir ton écriture et expérimenter avec des techniques inédites.

deuxième session pour approfondir ton écriture et expérimenter avec des techniques inédites. 15 décembre – Atelier jaspage : clôture de l’année avec créativité et convivialité.

Bibliothèque de Carouge Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse Carouge 1227 La Praille Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/600/book-afterwork-et-si-lire-pouvait-se-vivre-autrement »}]

Tous les 2 mois, les mardis de 17h30 à 18h30, à la Bibliothèque de Carouge, venez participer à un club de lecture bienveillant pour échanger, déconstruire, créer et lire autrement.

DR