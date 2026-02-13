Book afterwork : et si lire pouvait se vivre autrement ?, Bibliothèque de Carouge, Carouge
Book afterwork : et si lire pouvait se vivre autrement ? 17 février – 15 décembre, certains mardis Bibliothèque de Carouge
Inscription gratuite mais obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T17:30:00+01:00 – 2026-02-17T18:30:00+01:00
Fin : 2026-12-15T17:30:00+01:00 – 2026-12-15T18:30:00+01:00
Bienvenue au Book afterwork ! Un club de lecture bienveillant pour échanger, déconstruire, créer et lire autrement.
Chaque rencontre est singulière : parfois ludique, parfois subversive, toujours vibrante.
Programme complet :
- 17 février – Tropes en romance : fake dating, slow burn, enemies to lovers… rien n’échappe à notre scalpel narratif.
- 21 avril – « Pitchez vos goûts en 3 livres ! » : viens comme tu es et comme tu lis. Trois livres comme carte d’identité littéraire : prépare-toi à des portraits inattendus.
- 23 juin – Atelier d’écriture 1, avec Klimte : (re)prends du plaisir à écrire à travers des exercices ludiques, stimule ta créativité et ton imagination.
- 25 août – Rentrée littéraire subversive : célébrons les livres et les autrices et auteurs qui osent déranger, questionner et surprendre.
- 13 octobre – Atelier d’écriture 2, avec Klimte : deuxième session pour approfondir ton écriture et expérimenter avec des techniques inédites.
- 15 décembre – Atelier jaspage : clôture de l’année avec créativité et convivialité.
Bibliothèque de Carouge Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse Carouge 1227 La Praille Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/600/book-afterwork-et-si-lire-pouvait-se-vivre-autrement »}]
