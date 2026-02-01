Book and chill jeune public Crime time Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe
Book and chill jeune public Crime time
Place de l’Europe Médiathèque, Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Début : 2026-02-20 18:00:00
fin : 2026-02-20 19:00:00
2026-02-20
Un rendez-vous mensuel pour papoter, s’amuser, partager et découvrir !
Place de l’Europe Médiathèque, Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr
English :
A monthly rendez-vous to chat, have fun, share and discover!
