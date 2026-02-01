Book and chill jeune public Crime time Place de l’Europe Mours-Saint-Eusèbe

Book and chill jeune public Crime time

Place de l’Europe Médiathèque, Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20 19:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Un rendez-vous mensuel pour papoter, s’amuser, partager et découvrir !

.

Place de l’Europe Médiathèque, Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A monthly rendez-vous to chat, have fun, share and discover!

L’événement Book and chill jeune public Crime time Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-01-31 par Valence Romans Tourisme